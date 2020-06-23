Україна стала державою "червоної зони" через COVID-19
Україна потрапила до "червоної зони" країн через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію. У державі перевищений добовий показник нових інфікованих.
Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України. На фейсбук-сторінці держагентства також розмістили оновлену карту країн "червоної" та "зеленої" зони.
Дивіться також Онлайн-карта для подорожей у часи пандемії: куди пускають українців
Україна потрапила до "червоної зони", тому що показник захворювання на COVID-19 становить вище 40 випадків на добу на 100 тисяч населення,
– прокоментували там ситуацію.
Водночас, там нагадали: для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію.
Громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україну мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком "Дій вдома". А ось приїжджі із "зелених країн" можуть перебувати в Україні безперешкодно за наявності страхового поліса.
Україна потрапила до держав "червоної зони" / Скриншот
Також у Держагентстві з розвитку туризму поспішили повідомити, що популярні для відвідин серед українців Польща, Єгипет, Туреччина та Болгарія поки залишаються у "зеленій зоні".
Яка ситуація з коронавірусом в Україні: коротко
- Станом на ранок 23 червня в Україні протягом доби зафіксували 833 нових випадки інфікування коронавірусом. Зросла за добу і кількість летальних випадків – на 23 нових, а одужали 314 осіб.
- Від початку пандемії від ускладнень, спричинених COVID-19 в Україні померли 1035 осіб, а одужали 16 956 пацієнтів. Загальна кількість інфікованих в Україні становить 38 074.