Україна потрапила до "червоної зони" країн через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію. У державі перевищений добовий показник нових інфікованих.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України. На фейсбук-сторінці держагентства також розмістили оновлену карту країн "червоної" та "зеленої" зони.

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Україна потрапила до "червоної зони", тому що показник захворювання на COVID-19 становить вище 40 випадків на добу на 100 тисяч населення,

– прокоментували там ситуацію.

Водночас, там нагадали: для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію.

Громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україну мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком "Дій вдома". А ось приїжджі із "зелених країн" можуть перебувати в Україні безперешкодно за наявності страхового поліса.

Зверніть увагу! Країнами "червоної зони" вважаються країни, в яких кількість активних випадків захворювання COVID-19 становить понад 40 осіб на 100 тисяч населення. В України ж такий показник станом на 23 червня становить 46,8.



Україна потрапила до держав "червоної зони" / Скриншот

Також у Держагентстві з розвитку туризму поспішили повідомити, що популярні для відвідин серед українців Польща, Єгипет, Туреччина та Болгарія поки залишаються у "зеленій зоні".

Яка ситуація з коронавірусом в Україні: коротко