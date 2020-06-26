Часть стран уже ослабила ограничения на границах, поэтому авиапространство постепенно начинает работать. Сегодня из Киева вылетел первый чартерный рейс с начала карантина.

Первый рейс вылетел из аэропорта "Киев" 26 июня 2020 года. Об этом сообщили на странице аэропорта в Фейсбуке.

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Албания стала первой страной, которая будет принимать туристов из Украины после восстановления авиасообщения. А по возвращении в Украину не нужно будет проводить 14 дней в самоизоляции. В аэропорту также добавили, что пока это единственная страна, которая готова принять украинцев без дополнительных ограничений: тестов на коронавирус или обсервации.

Туристы-украинцы отправились на самолете авиакомпании Jonika. В стоимость туров уже учли медицинское страхование от COVID-19.

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Украинцев точно готовы принимать в США, Албании, Турции, Беларуси, Великобритании и Черногории.

Без ограничений можно путешествовать в Албанию, США, Ирландию, Сербию и с 1 июля в Турцию.

Другие страны Европы открыли свои границы гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство.

СМИ сообщали, что страны Европейского Союза могут отказаться открывать свои границы для путешественников из России, США, и в частности Украины после 1 июля.

Какие страны открыли границы для украинцев / Инфографика 24 канала