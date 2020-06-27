З 27 червня в Єгипті послаблюють карантин. Зокрема, відновлюють роботу кафе, клубів, спортзалів та театрів. Однак громадськість розкритикувала таку ідею влади, адже у країні все ще фіксують зростання випадків зараження коронавірусом та смертей від недуги.

Попри зростання заражень COVID-19, в Єгипті зняли низку карантинних обмежень, пише AP.

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Що дозволили жителям Єгипту

власникам кафе дозволено заповнювати приміщення тільки на 25% від їх місткості;

відкритися для відвідувачів можуть театри й кінотеатри, спортзали та клуби.

Наразі діють такі заборони

мечетям і церквам поки не дозволяють проводити масові релігійні служби на вихідних. У будні парафіяни зобов'язані всередині святинь надягати маски;

задля безпеки не можна продавати популярний серед туристів кальян.

Місцевим жителям такі послаблення не сподобалися

Громадськість в Єгипті розкритикувала рішення влади послабити обмеження. Адже у країні все ще фіксують зростання заражень і смертей людей через COVID-19.

Станом на 27 червня там виявили 62 755 випадків коронавірусу. Від недуги померли 2 620 хворих. Одужати вдалося 16 737 людям.

Показники стрімко зростають. За інформацією місцевих ЗМІ, можуть бути заниженими.

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