В Єгипті знімають частину карантинних обмежень: чому це не подобається людям
З 27 червня в Єгипті послаблюють карантин. Зокрема, відновлюють роботу кафе, клубів, спортзалів та театрів. Однак громадськість розкритикувала таку ідею влади, адже у країні все ще фіксують зростання випадків зараження коронавірусом та смертей від недуги.
Попри зростання заражень COVID-19, в Єгипті зняли низку карантинних обмежень, пише AP.
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Що дозволили жителям Єгипту
- власникам кафе дозволено заповнювати приміщення тільки на 25% від їх місткості;
- відкритися для відвідувачів можуть театри й кінотеатри, спортзали та клуби.
Наразі діють такі заборони
- мечетям і церквам поки не дозволяють проводити масові релігійні служби на вихідних. У будні парафіяни зобов'язані всередині святинь надягати маски;
- задля безпеки не можна продавати популярний серед туристів кальян.
Місцевим жителям такі послаблення не сподобалися
Громадськість в Єгипті розкритикувала рішення влади послабити обмеження. Адже у країні все ще фіксують зростання заражень і смертей людей через COVID-19.
Станом на 27 червня там виявили 62 755 випадків коронавірусу. Від недуги померли 2 620 хворих. Одужати вдалося 16 737 людям.
Показники стрімко зростають. За інформацією місцевих ЗМІ, можуть бути заниженими.
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Що відомо про відновлення авіасполучення з Єгиптом
- З 1 липня заплановане відновлення міжнародного авіасполучення, зокрема й з Україною. Єгипетський авіаперевізник Egypt Air почне здійснювати рейси у 29 напрямках. Літатиме у країн Європи, Африки, Північної Америки, Близького Сходу.
- Днями планують відкрити популярні туристичні напрямки – Шарм-ель-Шейх, Хургада, Марса-Алам і Мерса-Матрух.