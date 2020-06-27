С 27 июня в Египте ослабляют карантин. В частности, восстанавливают работу кафе, клубов, спортзалов и театров. Однако общественность раскритиковала такую идею власти, ведь в стране все еще фиксируют рост случаев заражения коронавирусом и смертей от недуга.

Несмотря на рост заражений COVID-19, в Египте сняли ряд карантинных ограничений, пишет AP.

Обратите внимание Неприятные новости для туристов из Украины: Египет попал в "красную" зону по COVID-19

Что позволили жителям Египта

владельцам кафе разрешено заполнять помещение только на 25% от их вместимости;

открыться для посетителей могут театры и кинотеатры, спортзалы и клубы.

Сейчас действуют такие запреты

мечетям и церквям пока не позволяют проводить массовые религиозные службы на выходных. В будни прихожане обязаны внутри святынь надевать маски;

для безопасности нельзя продавать популярный среди туристов кальян.

Местным жителям такие послабления не понравились

Общественность в Египте раскритиковала решение властей ослабить ограничения. Ведь в стране все еще фиксируют рост заражений и смертей людей из-за COVID-19.

По состоянию на 27 июня там обнаружили 62 755 случаев коронавируса. От недуга умерли 2 620 больных. Выздороветь удалось 16 737 людям.

Показатели стремительно растут. По информации местных СМИ, могут быть заниженными.

Этому предшествовало Египет снимает большинство карантина и отменяет визовый сбор

Что известно о возобновлении авиасообщения с Египтом