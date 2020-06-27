В Египте снимают часть карантина: почему это не нравится людям
С 27 июня в Египте ослабляют карантин. В частности, восстанавливают работу кафе, клубов, спортзалов и театров. Однако общественность раскритиковала такую идею власти, ведь в стране все еще фиксируют рост случаев заражения коронавирусом и смертей от недуга.
Несмотря на рост заражений COVID-19, в Египте сняли ряд карантинных ограничений, пишет AP.
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Что позволили жителям Египта
- владельцам кафе разрешено заполнять помещение только на 25% от их вместимости;
- открыться для посетителей могут театры и кинотеатры, спортзалы и клубы.
Сейчас действуют такие запреты
- мечетям и церквям пока не позволяют проводить массовые религиозные службы на выходных. В будни прихожане обязаны внутри святынь надевать маски;
- для безопасности нельзя продавать популярный среди туристов кальян.
Местным жителям такие послабления не понравились
Общественность в Египте раскритиковала решение властей ослабить ограничения. Ведь в стране все еще фиксируют рост заражений и смертей людей из-за COVID-19.
По состоянию на 27 июня там обнаружили 62 755 случаев коронавируса. От недуга умерли 2 620 больных. Выздороветь удалось 16 737 людям.
Показатели стремительно растут. По информации местных СМИ, могут быть заниженными.
Этому предшествовало Египет снимает большинство карантина и отменяет визовый сбор
Что известно о возобновлении авиасообщения с Египтом
- С 1 июля запланировано восстановление международного авиасообщения, в том числе и с Украиной. Египетский авиаперевозчик Egypt Air начнет осуществлять рейсы в 29 направлениях. Летать будет в страны Европы, Африки, Северной Америки, Ближнего Востока.
- На днях планируют открыть популярные туристические направления – Шарм-эль-Шейх, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух.