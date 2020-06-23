Египет снимает большинство карантинных ограничений и отменяет визовый сбор
Власти Египта решили с 27 июня снять большинство карантинных ограничений, внедренных из-за коронавируса. Кроме того, для туристов временно отменили визовый сбор.
Карантин в Єгипті відчутно послаблять, а візовий збір для мандрівників скасують, повідомляє The Sun.
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З 27 червня в Єгипті дозволять
- відкрити ресторани й кафе, однак вони будуть працювати при 25% наповненості;
- на таких же умовах влада дозволила відновити роботу театрам і кінотеатрам;
- для щоденних молитов відкриють церкви та мечеті.
Які обмеження залишаться
- пляжі й парки залишаться закритими;
- громадський транспорт буде працювати з перервою з опівночі до 4:00.
В єгипетському уряді додали, що послаблення карантину можуть скасувати, якщо люди не будуть дотримуватися заходів безпеки.
Скасують візовий збір
Також влада Єгипту прийняла рішення до 31 жовтня 2020 року не стягувати плату за візи. Завдяки цьому туристи зможуть заощадити 25 доларів.
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Відновлення авіаперельотів в Україні: коротко
- З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.
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