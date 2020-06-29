Украина за бортом: список стран, для которых ЕС может открыть границы с 1 июля
Обнародовали предварительный список стран, с которыми Евросоюз откроет границы уже с 1 июля. Интересно, что Украины нет ни в перечне безопасных, ни в списке опасных стран для посещения.
ЕС может открыть границы с 1 июля: главное
Правда, информация эта не официальная. Об этом сообщило издание Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.
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Украины нет в обновленном списке стран, для которых ЕС рекомендует открывать границы с июля, но ее не внесли в "красного" списка.
Еще 25 июня "зеленый" список содержал 54 страны. В нем была и Украина. Однако теперь, по информации издания, безопасных для посещения стран стало 15.
Обновленный список стран, для которых ЕС может открыть границы с 1 июля
- Черногория;
- Сербия;
- Грузия;
- Канада;
- Алжир;
- Австралия;
- Япония;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Китай (при условии взаимного разрешения).
В "красный" список стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия. Именно эти страны занимают первые строчки мирового рейтинга по количеству больных COVID-19.
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Как насчет Украины
Издание не уточняет, каким будет порядок въезда из стран, которые не вошли ни в один из списков. Это касается и Украины.
Вместе с тем следует отметить, что решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому нельзя исключать наличие исключений для граждан Украины.
Более того, источники агентства также ставят под вопрос открытия границ с 1 июля, учитывая то, что окончательных договоренностей не достигли вовремя, и для вступления в силу решение должно быть опубликовано.