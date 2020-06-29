Обнародовали предварительный список стран, с которыми Евросоюз откроет границы уже с 1 июля. Интересно, что Украины нет ни в перечне безопасных, ни в списке опасных стран для посещения.

ЕС может открыть границы с 1 июля: главное

Правда, информация эта не официальная. Об этом сообщило издание Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

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Украины нет в обновленном списке стран, для которых ЕС рекомендует открывать границы с июля, но ее не внесли в "красного" списка.

Еще 25 июня "зеленый" список содержал 54 страны. В нем была и Украина. Однако теперь, по информации издания, безопасных для посещения стран стало 15.

Обновленный список стран, для которых ЕС может открыть границы с 1 июля

Черногория;

Сербия;

Грузия;

Канада;

Алжир;

Австралия;

Япония;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай (при условии взаимного разрешения).

В "красный" список стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия. Именно эти страны занимают первые строчки мирового рейтинга по количеству больных COVID-19.

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Как насчет Украины

Издание не уточняет, каким будет порядок въезда из стран, которые не вошли ни в один из списков. Это касается и Украины.

Вместе с тем следует отметить, что решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому нельзя исключать наличие исключений для граждан Украины.

Более того, источники агентства также ставят под вопрос открытия границ с 1 июля, учитывая то, что окончательных договоренностей не достигли вовремя, и для вступления в силу решение должно быть опубликовано.