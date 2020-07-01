Еврокомиссия обнародовала список стран, для которых откроет свои границы, но Украины в нем нет. Однако некоторые государства нашли способы обойти эти правила, в частности Хорватия. Украинцы смогут отдохнуть в морской стране, но с условием.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в твиттере сообщил, что Хорватия откроет свои границы для Украины при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья.

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Какие условия поездки в Хорватию

Хорватия нашла лазейку, которая позволяет получить туристический поток, не нарываясь на открытый конфликт с Еврокомиссией, сообщает "Українська правда".

Всех туристов, которые едут тратить деньги в Хорватию, власть отнесла к категории "гостей, визит которых важен по мотивам экономической безопасности Хорватии".

Что это значит

Для въезда в страну достаточно предъявить распечатанное бронирование номера в любом официально отеле или гостевом доме на территории Хорватии.

А как насчет других стран?

Большинство государств не смогут сделать так же. Дело в том, что Хорватия не в Шенгене, поэтому именно поэтому ей позволяют немного сманипулировать.

Отметим, что на границах Хорватии размещен кордон, поэтому попасть в другие страны ЕС невозможно.

Какой транспорт доступен

В общем, в Хорватию можно попасть на самолете или автомобиле. На обственном авто можно добраться через Венгрию, которая открыла транзитный проезд по своей территории для граждан Украины.

Важно! 15 июня Украина возобновила международное пассажирское авиасообщение, но лишь несколько стран готовы принять украинцев. С 1 июля ЕС позволит въезд гражданам 14 стран: Украины в списке нет. Однако перечень стран будет меняться каждые 14 дней – больше читайте здесь.