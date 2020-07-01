Хорватия откроет границы для украинцев несмотря на решение ЕС: какие условия
Еврокомиссия обнародовала список стран, для которых откроет свои границы, но Украины в нем нет. Однако некоторые государства нашли способы обойти эти правила, в частности Хорватия. Украинцы смогут отдохнуть в морской стране, но с условием.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий в твиттере сообщил, что Хорватия откроет свои границы для Украины при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья.
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Какие условия поездки в Хорватию
Хорватия нашла лазейку, которая позволяет получить туристический поток, не нарываясь на открытый конфликт с Еврокомиссией, сообщает "Українська правда".
Всех туристов, которые едут тратить деньги в Хорватию, власть отнесла к категории "гостей, визит которых важен по мотивам экономической безопасности Хорватии".
Что это значит
Для въезда в страну достаточно предъявить распечатанное бронирование номера в любом официально отеле или гостевом доме на территории Хорватии.
А как насчет других стран?
Большинство государств не смогут сделать так же. Дело в том, что Хорватия не в Шенгене, поэтому именно поэтому ей позволяют немного сманипулировать.
Отметим, что на границах Хорватии размещен кордон, поэтому попасть в другие страны ЕС невозможно.
Какой транспорт доступен
В общем, в Хорватию можно попасть на самолете или автомобиле. На обственном авто можно добраться через Венгрию, которая открыла транзитный проезд по своей территории для граждан Украины.