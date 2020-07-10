Италия запретила въезд из 13 стран, которые не входят в ЕС: перечень
В Италии временно запретили как прямое, так и транзитное авиасообщение с 13 странами из-за пределов ЕС, которые отнесли к "красной зоне". Украина в этот список не попала.
Итальянские власти не хотят пренебрегать жертвами коронавируса предыдущих месяцев, поэтому решили действовать максимально осторожно. Об этом говорится в постановлении министерства здравоохранения Италии.
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Документ предусматривает запрет въезда на территорию Италии, в том числе и транзитного, людям, которые в последние 14 дней посещали определенные 13 стран.
Въезд запретили гражданам
- Армении;
- Боснии и Герцеговины;
- Северной Македонии;
- Молдовы;
- Бразилии;
- Чили;
- Перу;
- Бангладеш;
- Бахрейна;
- Омана;
- Кувейта;
- Панамы;
- Доминиканской Республики.
Предусмотрено также приостановление прямого или косвенного авиасообщения с этими странами.
К слову, ни одна из этих стран не входит и в "зеленый список" Евросоюза.
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Что этому предшествовало
- ЕС с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который вошли 14 стран. Однако перечень стран будет меняться каждые 14 дней. В список могут как добавлять новые страны, так и исключать предыдущие.
- Италия не отменила запрет въезда для "третьих стран", опасаясь новой вспышки.