В Италии временно запретили как прямое, так и транзитное авиасообщение с 13 странами из-за пределов ЕС, которые отнесли к "красной зоне". Украина в этот список не попала.

Итальянские власти не хотят пренебрегать жертвами коронавируса предыдущих месяцев, поэтому решили действовать максимально осторожно. Об этом говорится в постановлении министерства здравоохранения Италии.

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Документ предусматривает запрет въезда на территорию Италии, в том числе и транзитного, людям, которые в последние 14 дней посещали определенные 13 стран.

Въезд запретили гражданам

Армении;

Боснии и Герцеговины;

Северной Македонии;

Молдовы;

Бразилии;

Чили;

Перу;

Бангладеш;

Бахрейна;

Омана;

Кувейта;

Панамы;

Доминиканской Республики.

Предусмотрено также приостановление прямого или косвенного авиасообщения с этими странами.

К слову, ни одна из этих стран не входит и в "зеленый список" Евросоюза.

Обратите внимание! По состоянию на 10 июля в Италии зафиксировали 242 тысяч заражений коронавирусом. От болезни умерли почти 35 тысяч, выздороветь удалось 194 тысячам людей.



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