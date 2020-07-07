Євросоюз наразі відкрив кордони лише для 14 країн, Україна не увійшла у позитивний список. У ЄС розглядають три основні сценарії скасування тимчасових обмежень на перетин зовнішніх кордонів.

Виконавчий директор прикордонного агентства Євросоюзу Frontex Фабріс Леджері заявив, що наразі розробляють стратегію на наступні 2 –3 – 9 місяців, повідомляє Укрінформ.

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Прогноз ЄС щодо відкриття кордонів

За словами Леджері, список рекомендації Єврокомісії доповнили скасуванням тимчасових обмежень на "несуттєві" подорожі до ЄС. Тобто на такі, що не пов’язані із гострою потребою або професійною діяльністю.

Наразі у Європі розглядають 3 сценарії.

За першим , ЄС і Frontex будуть здатними повернутися до нормальної охорони кордонів у вересні.

, ЄС і Frontex будуть здатними повернутися до нормальної охорони кордонів у вересні. За другим – лише наприкінці поточного року.

– лише наприкінці поточного року. За найменш оптимістичним сценарієм – протягом 2021 року ЄС буде вимушений мати справу з наслідками пандемії та певними обмеженнями на подорожі.

Окрім того, Frontex має намір розширити мережу зв’язку з третіми країнами. Зараз агентство готується направити офіцера зв’язку до України в рамках виконання регіонального мандату стосовно країн Східного партнерства.

Що відомо про відкриття кордонів в ЄС

З 1 липня ЄС дозволив в'їзд громадянам 14 країн: України у списку немає.

Перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів. У список можуть як додавати нові країни, так і виключати попередні.

Якщо ситуація з пандемією в Україні покращиться, то є ймовірність, що Європа дозволить нашим громадянам в'їжджати на свою територію.

Однак глава МЗС Дмитро Кулеба сумнівається, що в оновленому списку з'явиться Україна.