В Европе рассматривают три варианта открытия границ: когда и чего ждать – прогноз
Евросоюз пока открыл границы только для 14 стран, Украина не вошла в положительный список. В ЕС рассматривают три основных сценария отмены временных ограничений на пересечение внешних границ.
Исполнительный директор пограничного агентства Евросоюза Frontex Фабрис Леджер заявил, что сейчас разрабатывают стратегию на следующие 2 – 3 – 9 месяцев, сообщает Укринформ.
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Прогноз ЕС по открытию границ
По словам Леджер, список рекомендаций Еврокомиссии дополнили отменой временных ограничений на "несущественные" путешествия в ЕС. То есть на те, которые не связаны с острой потребностью или профессиональной деятельностью.
Сейчас в Европе рассматривают 3 сценария.
- По первому, ЕС и Frontex будут способны вернуться к нормальной охране границ в сентябре.
- По второму – только в конце текущего года.
- По наименее оптимистическому сценарию – в течение 2021 года ЕС будет вынужден иметь дело с последствиями пандемии и определенными ограничениями на путешествия.
Кроме того, Frontex намерена расширить сеть связи с третьими странами. Сейчас агентство готовится направить офицеров связи в Украину в рамках выполнения регионального мандата в отношении стран Восточного партнерства.
Что известно об открытии границ в ЕС
- С 1 июля ЕС разрешил въезд гражданам 14 стран: Украины в списке нет.
- Перечень стран будет меняться каждые 14 дней. В список могут как добавлять новые страны, так и исключать предыдущие.
- Если ситуация с пандемией в Украине улучшится, то есть вероятность, что Европа позволит нашим гражданам въезжать на свою территорию.
- Однако глава МИД Дмитрий Кулеба сомневается, что в обновленном списке появится Украина.