Евросоюз пока открыл границы только для 14 стран, Украина не вошла в положительный список. В ЕС рассматривают три основных сценария отмены временных ограничений на пересечение внешних границ.

Исполнительный директор пограничного агентства Евросоюза Frontex Фабрис Леджер заявил, что сейчас разрабатывают стратегию на следующие 2 – 3 – 9 месяцев, сообщает Укринформ.

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Прогноз ЕС по открытию границ

По словам Леджер, список рекомендаций Еврокомиссии дополнили отменой временных ограничений на "несущественные" путешествия в ЕС. То есть на те, которые не связаны с острой потребностью или профессиональной деятельностью.

Сейчас в Европе рассматривают 3 сценария.

По первому , ЕС и Frontex будут способны вернуться к нормальной охране границ в сентябре.

, ЕС и Frontex будут способны вернуться к нормальной охране границ в сентябре. По второму – только в конце текущего года.

– только в конце текущего года. По наименее оптимистическому сценарию – в течение 2021 года ЕС будет вынужден иметь дело с последствиями пандемии и определенными ограничениями на путешествия.

Кроме того, Frontex намерена расширить сеть связи с третьими странами. Сейчас агентство готовится направить офицеров связи в Украину в рамках выполнения регионального мандата в отношении стран Восточного партнерства.

Что известно об открытии границ в ЕС

С 1 июля ЕС разрешил въезд гражданам 14 стран: Украины в списке нет.

Перечень стран будет меняться каждые 14 дней. В список могут как добавлять новые страны, так и исключать предыдущие.

Если ситуация с пандемией в Украине улучшится, то есть вероятность, что Европа позволит нашим гражданам въезжать на свою территорию.

Однако глава МИД Дмитрий Кулеба сомневается, что в обновленном списке появится Украина.