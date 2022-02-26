Соответствующее видео Джонсон опубликовал в своем твиттере вечером 25 февраля. "Я не верю, что эта война ведется от вашего имени", – обратился он к русским.

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Великобритания поддерживает Украину

Чиновник отметил: то, что происходит на улицах и в полях Украины – ничто иное, как трагедия. Ведь гибнут молодые военные и гражданские, по городам грохочут танки, с неба без разбора падают ракеты. "Прошло уже поколение или и больше, с тех пор как мы были свидетелями такого кровопролития в Европе. Мы надеялись, что никогда не увидим такого снова", – добавил он.

Джонсон подчеркнул, что Лондон поддерживает братьев и сестер украинцев перед лицом этого неоправданного нападения на Родину. "Мы восхищаемся вашей храбростью и патриотизмом вашей власти, военных и простых граждан", – отметил он.

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Далее премьер-министр отметил, что эта война – трагедия не только для Украины, но и для России. Мол, это также большая страна с богатой историей, а ее солдаты боролись раньше против фашизма. Впрочем, действия Путина ведут к полной изоляции. От государства-агрессора отвернется все международное сообщество, а его экономика почувствует серьезные санкции.

"Я не верю, что эта война ведется от вашего имени", – обратился он к русским. "Миру нужна свободная и суверенная Украина. Слава Украине", – подчеркнул британский политик.

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