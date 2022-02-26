Відповідне відео Джонсон опублікував у своєму твітері ввечері 25 лютого. "Я не вірю, що ця війна ведеться від вашого імені", – звернувся він до росіян.

Читайте також Вимагає дієвої протидії РФ: Зеленський розповів Джонсону про обстріл Києва

Велика Британія підтримує Україну

Урядовець наголосив: те, що відбувається на вулицях та у полях України – ніщо і нше, як трагедія. Адже гинуть молоді військові та цивільні, по містах гуркотять танки, з неба без розбору падають ракети. "Пройшло вже покоління чи й більше, відколи ми були свідками такого кровопролиття в Європі. Ми сподівалися, що ніколи не побачимо такого знову", – додав він.

Джонсон підкреслив, що Лондон підтримує братів та сестер українців перед лицем цього невиправданого нападу на Батьківщину. "Ми захоплюємося вашою хоробрістю та патріотизмом вашої влади, військових та простих громадян", – зазначив він.

Джонсон попередив Росію про наслідки

Далі прем'єр-міністр відзначив, що ця війна – трагедія не лише для України, але й для Росії. Мовляв, це також велика країна з багатою історією, а її солдати боролися раніше проти фашизму. Втім, дії Путіна ведуть до повної ізоляції. Від держави-агресорки відцурається уся міжнародна спільнота, а її економіка відчує серйозні санкції.

"Я не вірю, що ця війна ведеться від вашого імені", – звернувся він до росіян. "Світу потрібна вільна та суверенна Україна. Слава Україні", – наголосив британський політик.

Джонсон звернувся до росіян: дивіться відео