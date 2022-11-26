Улицу переименовали в честь 96-летнего Бориса Романченко. Он погиб в своей квартире при обстреле города российскими военными 21 марта.

96-летний мужчина, переживший немецкие концлагеря, погиб в Харькове от взрыва бомбы

Что стоит знать о Борисе Романченко

Борис Романченко пережил Голодомор, Холокост и Вторую мировую войну.

Он был узником четырех немецких концлагерей: Бухенвальд, Пенемюнде, Мительбау-Дора и Берген-Бельзен.

В течение жизни активно боролся за сохранение памяти о нацистских преступлениях и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.

Пережив ужасы прошлого века, он умер в возрасте 96 лет от рук российских террористов. Романченко сгорел в своей квартире на Северной Салтовке.

В Лейпциге назвали улицу в его честь

В начале ноября за переименование улицы Турмгутштрассе проголосовали 33 депутата, в том числе мэр Лейпцига Буркгард Юнг. 17 депутатов проголосовали против, 3 воздержались. Теперь улица, где расположено российское консульство, называется Борис-Романченко-Штрассе.

В Москве же свирепствуют. Там назвали это "недружественным шагом" и пообещали дать на него "адекватный ответ".

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