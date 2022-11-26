Вулицю перейменували на честь 96-річного Бориса Романченка. Він загинув у своїй квартирі під час обстрілу міста російськими військовими 21 березня.

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Що варто знати про Бориса Романченка

Борис Романченко пережив Голодомор, Голокост та Другу світову війну.

Він був в'язнем 4 німецьких концтаборів: Бухенвальд, Пенемюнде, Мітельбау-Дора та Берген-Бельзен.

Впродовж життя активно боровся за збереження пам'яті про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.

Переживши жахіття минулого століття, він помер у віці 96 років від рук російських терористів. Романченко згорів у своїй квартирі на Північній Салтівці.

У Лейпцигу назвали вулицю на його честь

На початку листопада за перейменування вулиці Турмгутштрассе проголосували 33 депутати, зокрема мер Лейпцига Буркгард Юнґ. 17 депутатів проголосували проти, 3 утрималися. Тепер вулиця, де розташоване російське консульство, називається Борис-Романченко-Штрассе.

Натомість у Москві лютують. Там назвали це "недружнім кроком" і пообіцяли дати на нього "адекватну відповідь".

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