Украина делает движение вперед, ведь достроить полноценно такую авиацию российским захватчикам будет все труднее. Это 24 Каналу отметил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Петр Черник.

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Опережающее движение вперед

Петр Черник отметил, что необходимо уничтожать российские бомбардировщики. Для этого есть два способа. Первый – достигать их на аэродромах. Еще можно сбивать в воздухе, но пока нечем.

Важно, что в течение 2023 года россияне поставили в строй всего 6 единиц Су-34. В течение этого года гарантированно было повреждено или уничтожено не менее полутора десятков таких самолетов.

Так что, имеем опережающее движение вперед. А учитывая то, что санкции будут действовать, пусть медленно, но эта петля затягивается. Достроить полноценно такую авиацию им все труднее. Их стоимость однозначно будет расти,

– подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что в ночь на 3 октября дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны успешно атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области России. Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров.