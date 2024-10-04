Україна робить рух вперед, адже добудувати повноцінно таку авіацію російським загарбникам буде все важче. Це 24 Каналу зауважив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Петро Черник.

До теми Під ударом склади з КАБами: дрони СБУ відпрацювали по військовому аеродрому "Борісоглєбськ"

Випереджальний рух вперед

Петро Черник зазначив, що необхідно нищити російські бомбардувальники. Для цього є два способи. Перший – досягати їх на аеродромах. Ще можна збивати у повітрі, але поки що немає чим.

Важливо, що протягом 2023 року росіяни поставили до строю всього 6 одиниць Су-34. Протягом цього року гарантовано було пошкоджено або знищено щонайменше півтора десятка таких літаків.

Отже, маємо випереджальний рух вперед. А з огляду на те, що санкції будуть діяти, хай повільно, але цей зашморг затягується. Добудувати повноцінно таку авіацію їм все важче. Їхня вартість однозначно буде зростати,

– підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що у ніч на 3 жовтня дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони успішно атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж.