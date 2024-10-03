Відомо, що на летовищі "Борисоглєбськ" були не лише російські бомбардувальники, а й склади з керованими авіабомбами. Де на карті Борисоглєбськ – показує 24 Канал.

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Де на карті Борисоглєбськ

Борисоглєбськ – російське місто у Воронезькій області. Воно розташоване на лівому березі річки Ворона, близько за 240 кілометрів на схід від Воронежа. Станом на 2021 рік у Борисоглєбську проживало 60,68 тисячі осіб.

Місто розташоване майже на межі з Тамбовською областю. Варто зауважити, що Борисоглєбськ майже за 300 кілометрів від українського кордону.

Де на карті Борисоглєбськ

Місто має чимало заводів та різних підприємств, серед яких – і військові об'єкти. Так, у Борисоглєбську є авіаційний ремонтний завод. Він уже опинявся під ударом українських дронів 9 квітня 2024 року. Тоді успішну операцію провело Головне управління розвідки.

У ніч на 3 жовтня у Борисоглєбську знову лунали вибухи. Як повідомили джерела 24 Каналу, місто знову опинилося під атакою дронів. Щоправда, тепер БпЛА успішно відпрацювали по летовищу. Відомо, що там базувалися літаки Су-35 і Су-34, а також розташовані склади з КАБами.

Військовий аеродром "Борисоглєбськ": дивіться на мапі

Водночас російське міноборони звітує про "успішне відбиття атаки". Там зранку повідомили, мовляв, збили 113 безпілотників.