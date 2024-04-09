У ніч проти вівторка, 9 квітня, перший безпілотник близько 03:00 влучив у фасад будівлі навчального центру, другий – уже через годину. У цьому матеріалі 24 Канал показує на карті розташування відповідної російської бази.

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Де розташований Борисоглєбський навчальний центр

Як пишуть російські джерела, дрони влучили на рівні четвертого поверху будівлі, пошкодивши сам об'єкт та вікна.

Розташований відповідний авіаційний навчальний центр у Борисоглєбську, що простягається на схід від Воронежа. Автомобільним шляхом між містами близько 220 кілометрів – три години дороги.

Відстань між Воронежем та Борисоглєбськом: дивіться на карті від Google maps

Слід сказати, що авіаційна база зі злітною смугою розташована не в самому Борисоглєбську, а – одразу на східному виїзді з міста. Там і тренуються майбутні пілоти Військово-повітряних сил Росії.

Злітна авіаційна смуга в районі Борисоглєбська: дивіться на карті від Google maps

Водночас у самому Борисоглєбську є авіаційне училище, де викладають теоретичну базу майбутнім пілотам. Назване воно на честь Валєрія Чкалова, радянського льотчика.

Авіаційне училище в Борисоглєбську у Воронезькій області: дивіться на карті від Google maps

Повітряною траєкторією від Харкова до відповідного навчального закладу понад 400 кілометрів. Однак невідомо точно, звідки летіли дрони, які атакували Борисоглєбську авіаційну базу у Воронезькій області.

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