У ніч проти вівторка, 9 квітня, перший безпілотник близько 03:00 влучив у фасад будівлі навчального центру, другий – уже через годину. У цьому матеріалі 24 Канал показує на карті розташування відповідної російської бази.
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Де розташований Борисоглєбський навчальний центр
Як пишуть російські джерела, дрони влучили на рівні четвертого поверху будівлі, пошкодивши сам об'єкт та вікна.
Розташований відповідний авіаційний навчальний центр у Борисоглєбську, що простягається на схід від Воронежа. Автомобільним шляхом між містами близько 220 кілометрів – три години дороги.
Відстань між Воронежем та Борисоглєбськом: дивіться на карті від Google maps
Слід сказати, що авіаційна база зі злітною смугою розташована не в самому Борисоглєбську, а – одразу на східному виїзді з міста. Там і тренуються майбутні пілоти Військово-повітряних сил Росії.
Злітна авіаційна смуга в районі Борисоглєбська: дивіться на карті від Google maps
Водночас у самому Борисоглєбську є авіаційне училище, де викладають теоретичну базу майбутнім пілотам. Назване воно на честь Валєрія Чкалова, радянського льотчика.
Авіаційне училище в Борисоглєбську у Воронезькій області: дивіться на карті від Google maps
Повітряною траєкторією від Харкова до відповідного навчального закладу понад 400 кілометрів. Однак невідомо точно, звідки летіли дрони, які атакували Борисоглєбську авіаційну базу у Воронезькій області.
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Контекст: більше про ситуацію
- Джерела 24 Каналу стверджують, що атака на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр – це операція Головного управління розвідки. Внаслідок удару, ймовірно, є пошкодження головного виробничого цеху.
- Водночас у Кремлі заявляли, що "збили усі безпілотники", які летіли на Росію у ніч проти 9 квітня. Власне, два з них у Воронезькій області, ще два – у Бєлгородській. Також міноборони Росії відзвітувало про "ліквідовану українську ракету" типу "Нептун" на підльоті до Криму.