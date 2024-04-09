В ночь на вторник, 9 апреля, первый беспилотник около 03:00 попал в фасад здания учебного центра, второй – уже через час. В этом материале 24 Канал показывает на карте расположение соответствующей российской базы.

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Где расположен Борисоглебский учебный центр

Как пишут российские источники, дроны попали на уровне четвертого этажа здания, повредив сам объект и окна.

Расположен соответствующий авиационный учебный центр в Борисоглебске, что простирается к востоку от Воронежа. Автомобильным путем между городами около 220 километров – три часа дороги.

Расстояние между Воронежем и Борисоглебском: смотрите на карте от Google maps

Следует сказать, что авиационная база со взлетной полосой расположена не в самом Борисоглебске, а – сразу на восточном выезде из города. Там и тренируются будущие пилоты Военно-воздушных сил России.

Взлетная авиационная полоса в районе Борисоглебска: смотрите на карте от Google maps

В то же время в самом Борисоглебске есть авиационное училище, где преподают теоретическую базу будущим пилотам. Названо оно в часть Валерия Чкалова, советского летчика.

Авиационное училище в Борисоглебске в Воронежской области: смотрите на карте от Google maps

По воздушной траектории от Харькова до соответствующего учебного заведения более 400 километров. Однако неизвестно точно, откуда летели дроны, которые атаковали Борисоглебскую авиационную базу в Воронежской области.

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