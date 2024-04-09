Местные власти заявляют, что беспилотник якобы удалось сбить. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.
Смотрите также "Путину нужно хорошенько утереть нос": конгрессмен США об ударах Украины по территории России
Неспокойная ночь в Воронеже
В Воронежской области российская "пэ-вэ-о" обнаружила и сбила беспилотник. Об этом сообщил местный губернатор Александр Гусев. Также в регионе действовал режим опасности атак со стороны БпЛА.
Беспилотник якобы сбили около 4:00. По предварительным данным, никто не пострадал. Последствия уточняются, отметил губернатор.
Прошу сохранять спокойствие. Следите за дальнейшими сообщениями от правительства области или от МЧС России,
– заявил Гусев.
Впоследствии в Минобороны России заявили, что над регионом сбили все же 2, а не 1 беспилотник. Ну и по традиции событие назвали попыткой Украины осуществить террористический акт на территории страны-агрессора.
Взрывы в России: последние новости
- Губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил, что ночью 8 апреля на территории бывшего спиртзавода возле села Гуево Суджанского района якобы произошла атака "украинского беспилотника", который сбросил взрывчатку, вызвав пожар.
- Днем ранее в местные жители жаловались на звуки взрывов в Белгороде. Впоследствии стало известно, что вблизи села Репное в Белгородском районе появился столб дыма. Все указывает на то, что там мог быть прилет. Впрочем, в Минобороны страны все отрицали и заверили, что "отработало ПВО".
- До этого FPV-дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области, что привело к возникновению пожара и повреждению газопровода и автомобилей. В частности, отмечается, что пострадали населенные пункты в Шебекинском и Грайворонском городских округах области.