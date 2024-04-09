Місцева влада заявляє, що безпілотник буцімто вдалося збити. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також "Путіну потрібно добряче утерти носа": конгресмен США про удари України по території Росії

Неспокійна ніч у Воронежі

У Воронізькій області російська "пе-ве-о" виявила та збила безпілотник. Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Гусєв. Також у регіоні діяв режим небезпеки атак з боку БпЛА.

Безпілотник нібито збили близько 4:00. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються, зазначив губернатор.

Прошу зберігати спокій. Слідкуйте за подальшими повідомленнями від уряду області або від МНС Росії,

– заявив Гусєв.

Згодом у Міноборони Росії заявили, що над регіоном збили все ж 2, а не 1 безпілотник. Ну і за традицією подію назвали спробою України здійснити терористичний акт на території країни-агресорки.

Вибухи у Росії: останні новини