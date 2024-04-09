Что известно о вероятной атаке по Севастополю в ночь на 9 апреля – рассказывает 24 Канал. В частности, российские СМИ со ссылкой на ведомства пишут, что "цель сбили над акваторией Черного моря".

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В Крыму объявляли тревогу

Почти сразу после того, как появилась информация о взрывах, местные власти оккупированного Крыма сообщили, что в Севастополе "сработала система автоматического уничтожения низко летящей цели,, над морской акваторией", а инфраструктура города якобы не пострадала.

Перед взрывом в тг-каналах очевидцы сообщали, что в Крыму объявили ракетную опасность.

Взрыв был настолько громким, что его услышали жители Евпатории.

Россияне говорят, что сбили "Нептун"

Министерство обороны России заявило, что ночью 9 апреля якобы отбили попытку Украины атаковать их территорию беспилотниками и противокорабельной ракетой "Нептун". Последнюю якобы сбили над Черным морем.

По их словам, российская ПВО сбила по два беспилотника над территориями Белгородской и Воронежской областей.

Кроме того, ракету "Нептун" якобы уничтожили над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.