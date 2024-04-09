Про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Корабель буде складно відновити

Речник зауважив, що корабель – це складний механізм, який складається з різних елементів. І коли один з них виходить з ладу, то решту вже не можна застосувати в повному обсязі.

"Якщо це зв'язок, якщо це системи автоматизації, то корабель має відправитися на ремонт. Коли такі кораблі будували, то ні для кого не є таємницею, що так само як і в літаках... Там крім кабелів, металу та екіпажу, російського мало", – зазначив Претенчук.

Відтак, за його словами, росіянам буде важко відновлювати корабель. Також він навів до прикладу малі ракетні кораблі, які будували для Чорноморського флоту.

"Каракуртів" побудовано чотири, п'ятий будують, але перший з них ще не пройшов державні випробування. Проблеми з комплектувальними звісно є у них,

– зазначив речник ВМС ЗСУ.

Що сталось з кораблем "Сєрпухов"