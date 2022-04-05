Преступления России в Буче шокировали весь мир. Кадры издевательств и расстрелов мирного населения показали, что для россиян какие-либо моральные принципы абсолютно чужды и непонятны.

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Бородянка хуже Бучи

Как сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, украинцам придется увидеть еще много ужасных вещей, на которые способны российские подонки.

Буча не единственное место, Бородянка хуже. И будут еще открытия – в тех местах, куда пока мы не дошли, а они уже побывали,

– написал Арестович.

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