Преступления России в Буче шокировали весь мир. Кадры издевательств и расстрелов мирного населения показали, что для россиян какие-либо моральные принципы абсолютно чужды и непонятны.
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Бородянка хуже Бучи
Как сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, украинцам придется увидеть еще много ужасных вещей, на которые способны российские подонки.
Буча не единственное место, Бородянка хуже. И будут еще открытия – в тех местах, куда пока мы не дошли, а они уже побывали,
– написал Арестович.
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