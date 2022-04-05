Злочини Росії у Бучі шокували увесь світ. Кадри знущання та розстрілу мирного населення показали, що для росіян будь-які моральні принципи є абсолютно чужими та незрозумілими.

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Бородянка гірша за Бучу

Як повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович, українцям доведеться побачити ще багато жахливих речей, на які здатні російські покидьки.

Буча не єдине місце, Бородянка гірша. І будуть ще відкриття – у тих місцях, куди поки що ми не дійшли, а вони вже побували,

– написав Арестович.

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