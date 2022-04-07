200 жителей Бородянки считаются пропавшими без вести
Соответствующую информацию на брифинге озвучил советник главы МВД Антон Геращенко, сообщает 24 канал. Он рассказал о разборе завалов в Бородянке по адресам улица Соборная 429 и Соборная 429-а.
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Геращенко сообщил, что под завалами этих домов погибли 4 человека.
После начала работ 6 апреля по домам по адресам ул. Соборная 429 и ул. Соборная 429-я уже найдены тела четырех погибших украинцев, погибших под руинами этих домов,
– сказал советник главы МВД.
Геращенко заявил, что количество жертв может возрасти, поскольку спасатели не разобрали все завалы.
"И это только начало, потому что, как мне доложили работники ГСЧС, пока 5-этажный дом разобран до 3-го этажа. И мы еще не знаем, сколько еще украинцев осталось под завалами, в подвалах, где люди пытались спастись от бомбардировки ", – рассказал он.
Геращенко сообщил, что 200 жителей Бородянки считаются пропавшими без вести.
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