200 жителів Бородянки вважаються зниклими безвісти

Відповідну інформацію під час брифінгу озвучив радник глави МВС Антон Геращенко, повідомляє 24 канал. Він розповів про розбір завалів у Бородянці за адресами вулиця Соборна 429 та Соборна 429-а.

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Геращенко повідомив, що під завалами цих будинків загинуло 4 людини.

Після початку робіт 6-го квітня по будинках за адресами вул. Соборна 429 та вул. Соборна 429-а вже знайдено тіла чотирьох загиблих українців, які загинули під руїнами цих будинків,

– сказав радник очільника МВС.

Геращенко заявив, що кількість жертви може зрости, оскільки рятувальники не розібрали всі завали.

"І це тільки початок, тому що, як мені доповіли працівники ДСНС, поки що 5-поверховий будинок розібраний до 3-го поверху. І ми ще не знаємо, скільки ще українців залишилося під завалами, у підвалах, де люди намагалися врятуватися від бомбардування", – розповів він.

Геращенко повідомив, що 200 жителів Бородянки вважаються зниклими безвісти.

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