По ее словам, сегодня, 7 апреля, разобрали 2 больших дома и нашли 26 тел.

Важно Зверства и военные преступления были главными задачами России, чтобы терроризировать население – Блинкен

Она отметила, что слово "зверства" – на самом деле юридический термин, объединяющий в себе три преступления: военный, против человечности и геноцид.

Я думаю, что нам нужно привыкать к этому термину. Бородянка – показательный пример, ведь там вообще не было никаких военных и никаких военных инфраструктур,

– сообщила Ирина Венедиктова.

Генпрокурор рассказала, как российские оккупанты заходили в Бородянку. По ее словам, 26-27 марта они начали вводить танки. Тогда кто-то в них бросил или коктейль Молотова, или гранату, что сейчас устанавливается. Танки остановились, потому что побоялись заходить в населенный пункт. Вызвали авиацию, которая пролетела и просто уничтожила все.

"У нас сегодня по Бородянке уже есть факты сексуальных преступлений, изнасилований. То есть маленький городок – это показательный пример этих зверств", – добавила Венедиктова.