Блинкен заявил, что теперь зверства россиян увидел весь мир. Об этом госсекретарь США сказал сегодня на брифинге после заседания глав МИД стран НАТО.

Заметьте Не существует ни одного сценария, который бы не предусматривал победы Украины, – Блинкен

Мир увидел кадры благодаря смелости журналистов

Блинкен отметил, что зверства оккупантов в Украине, в частности в Буче, были умышленными. Благодаря смелости журналистов и местных жителей мир смог увидеть эти ужасающие кадры.

Одной из задач, которые Россия ставила себе – совершить зверства и военные преступления, которые мы сейчас видим, для того, чтобы терроризировать население. Это входило в их планы с самого начала,

– подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что в России пробуют нормализовать военные преступления. Это, как отметил Блинкен, вызывает беспокойство.