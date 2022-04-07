Блінкен заявив, що тепер звірства росіян побачив увесь світ. Про це держсекретар США сказав на брифінгу після засідання глав МЗС країн НАТО.

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Світ побачив кадри завдяки сміливості журналістів

Блінкен наголосив на тому, що звірства окупантів в Україні, зокрема в Бучі, були навмисними. Завдяки сміливості журналістів та місцевих мешканців світ зміг побачити ці жахаючі кадри.

Одним із завдань, які Росія ставила собі – здійснити звірства і ті воєнні злочини, які ми зараз бачимо, для того, щоб тероризувати населення. Це входило в їхні плани від самого початку,

– наголосив Блінкен.

Держсекретар США зауважив, що в Росії намагаються нормалізувати воєнні злочини. Це, як зазначив Блінкен, викликає занепокоєння.

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