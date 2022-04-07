Про це держсекретар повідомив у інтерв’ю NBC, стенограму якого Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив у середу, 6 квітня.

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Що таке успіх, що таке перемога? Це – добитися збереження суверенітету й незалежності своєї країни. І не існує сценарію, за яким цього не сталося б з часом,

– сказав Ентоні Блінкен.

Таким чином дипломат відповів на запитання щодо перспектив перемоги України у розв'язаній Росією війні. Водночас зауважив, що це може зайняти час.

Зі слів державного секретаря США, найбільш потужним чинником є те, що українські громадяни дали чітко зрозуміти, що не підкорюватимуться волі Путіна".

Він додав, що наміри кремля в Україні від початку були стратегічною помилкою, якщо не провалом.