Чрезвычайники и волонтёры, которые продолжают разбирать завалы в деоккупированной Бородянке, теперь получили жилье – модульные дома для временного проживания.

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Ермак сообщил, что 18 таких зданий ранее предоставили Закарпатской ОВА из США, и теперь большинство уехало в Киевскую область.

Ранее 18 таких конструкций были предоставлены Закарпатской ОВА бывшим губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки во время его визита, но по просьбе ОП 15 домов оказались на Киевщине, пострадавшей в результате российской агрессии,

– рассказал Ермак.

Он добавил, что для волонтеров и спасателей установили точку питания.

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