Надзвичайники та волонтери які продовжують розбирати завали у деокупованій Бородянці, тепер отримали житло –модульні будинки для тимчасового проживання.

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Єрмак повідомив, що 18 таких будівель раніше надали Закарпатській ОВА з США, та тепер більшість поїхала до Київської області.

Раніше 18 таких конструкцій були надані Закарпатській ОВА колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі під час його візиту, але на прохання ОП 15 будинків опинилися на Київщині, яка постраждала внаслідок російської агресії,

– розповів Єрмак.

Він додав, що для волонтерів та рятувальників встановили точку для харчування.

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