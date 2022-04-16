Цинічне вбивство на Київщині розкриває суть "русского міра" та мету, з якою "асвабадітєлі" прийшли на нашу землю.

До теми На Київщині місцевий житель ліквідував з власної зброї 12 окупантів і "зніс" екіпаж на броні

"Сафарі на українців", як називають рашисти війну, відбулося під час окупації Ваблі. За інформацією свідків, яких опитали слідчі Національної поліції України, солдати Росії їхали селом на техніці та невмотивовано стріляли врізнобіч. Після одного з таким пострілів на власному дворі загинули жінка (1970 р.н.) і її син (1999 р.н.).



Село Вабля. Слідчі дії та ексгумація / Фото 24 каналу

Глава сім’ї в цей момент перебував за будинком, тому вижив після поранення, – розказав деталі заступник начальника управління поліції – начальник слідчого відділу Бучанського управління поліції Анатолій Котяш. – Після одужання чоловік пішов служити у Збройні Сили України. А його дружину та сина поховав на городі сусід.

Після звільнення села правоохоронці провели ексгумацію тіл загиблих і відправили на експертизу. Щодо злочинних дій військових Росії відкрито кримінальне провадження.

Совпадєніє? "Москва" потонула у 110-у річницю "Титаніка": дивіться відео