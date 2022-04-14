"Вовк" провів декілька вилазок у тилу ворога
Про звитяги місцевого жителя з позивним "Вовк" розповіли в українській розвідці. Повідомляється, що чоловік перебував в одному з найгарячіших міст Київщини.
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У розвідці повідомили, що "Вовк" надавав точну інформацію щодо дислокації ворога на окупованій території.
Також йому вдалося ліквідувати 12 російських окупантів, які патрулювали поблизу одного з храмів УПЦ МП. Для цього житель Київщини використав власну спортивну та мисливську зброю.
Маючи власну спортивну та мисливську зброю, провів декілька вилазок у тилу ворога. Як результат – ліквідовано 12 військовослужбовців противника, які були залучені до бойового патрулювання та охорони поблизу місцевого храму УПЦ МП, що використовувався як опорний пункт та склад медикаментів і пального,
– заявили розвідники.
Чоловік вразив окупантів, які проривалися у Київ
У розвідці розповіли, що чоловік також знищив особовий склад росіян під час однієї зі спроб прориву десанту на БТР в напрямку Києва.
Повідомляється, що він вів вогонь з дистанції близько 100 метрів на завчасно обраній позиції.
Точна кількість ліквідованих російських окупантів не відома. Втім, всі хто був на борті БТР, знищені.
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