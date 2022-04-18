В общей сложности поставили 15 таких домиков. Об этом сообщил руководитель гуманитарного направления Алексей Кулеба 17 апреля.
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В Бородянке установили 15 модульных домиков для волонтеров и спасателей, которые помогают восстановить поселок,
– говорится в сообщении.
Домики устанавливают в считанные минуты и имеют все необходимое для жизни на короткий срок.
Работа по восстановлению Бородянки продолжается круглосуточно. На месте работает более 200 спасателей и 200 волонтеров.
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