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      Бородянский рассказал, что будет делать с законом о декоммунизации

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      Владимир Бородянский рассказал о своем отношении к декоммунизации в Украине
      Владимир Бородянский рассказал о своем отношении к декоммунизации в Украине / informator.press

      Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заверил, что не планирует инициировать изменения в закон о декоммунизации. Министр назвал свое отношение к декоммунизации положительным, "но всегда есть "но".

      "Но всегда есть "но". Давайте так: я за то, чтобы мы называли вещи своими именами. В нашей истории были ужасные страницы и хорошие страницы. И тот режим, который был 70 лет на нашей территории, привел к большим потерям. И привел к достижениям, тоже нельзя этого отрицать. Но самое страшное, что он привел к потерям интеллектуальным, ментальным и ужасным физическим, человеческим потерям", – сказал Бородянский в интервью "BBC Украина".

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      По мнению министра, если в Украине "снимают" памятники, это не меняет сознание.

      "На мой взгляд, это самый легкий путь, который мы избрали, – закрыть звезду, снять Ленина. А вот сознание и проблемы, которые возникают, те все споры – это же из-за сознания. Мы вообще не провели эту дискуссию, не выяснили, что с нами происходило, и не сказали: смотрите, такая у нас была история. Они – не наши герои, и мы не будем называть их именами площади и улицы", – рассказал министр.

      Что известно о декоммунизации?Декоммунизация – процесс избавления от последствий коммунистической идеологии, который начался во времена распада СССР и активизировался во время ленинопада в период революции Достоинства.

      Верховная Рада приняла пакет законов 9 апреля 2015 года, которые предусматривают декоммунизацию. 16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины. Улицы в Украине начали переименовывать, а памятники известным деятелям СССР – демонтировать.

      Правда, декоммунизация не пришлась по душе 46 депутатам парламента 8-го созыва. Поэтому они пожаловались на закон в Конституционный Суд. Однако в июле 2019 года суд признал конституционным закон о декоммунизации.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Министерство культуры, молодежи и спорта СССР История Владимир Бородянский Законодательство Декоммунизация
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