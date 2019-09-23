10:04
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Не вижу причин, – министр культуры Бородянский об изменении языкового закона

      117 Читати новину українською
      Министр культуры Бородянский прокомментировал возможность изменения языкового закона
      Министр культуры Бородянский прокомментировал возможность изменения языкового закона / StarLight Media

      Новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский не видит причин для внесения изменений в закон об украинском языке.

      Есть закон о языке – и его надо выполнять, об этом сказал новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Общественному радио".

      Знайте больше: Сохранят ли языковые квоты и запрет на российское ТВ: интервью с министром культуры Бородянским

      "И я пока что не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", – подчеркнул он.

      Бородянский также отметил, что всю жизнь общался на русском, хотя и родился в западной Украине. На украинский перешел, когда занял должность чиновника.

      Постоянно разговариваю на украинском уже месяц – и мне нравится. Это такой период, когда я использую слова, которые забыл, я их раньше не использовал. Речь становится более яркой, я более качественно могу высказывать свое мнение, меня увлекает процесс овладения языковыми нюансами,
      – рассказал он.

      Министр также добавил, что не считает русскоязычных людей творцами "русского мира" и не хочет делить их по языковому принципу.

      Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" нардепы поддержали 25 апреля, а действовать он начал от 16 июля 2019 года. В нем говорится не о принудительной украинизации, а о том, что именно украинский язык является государственным.

      закон про мову
      Что предусматривает закон о языке/ Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1569
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Бородянский Украинский язык языковый вопрос Министерство культуры, молодежи и спорта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Газові контракти з Росією: що на кону
      сегодня , 10:01 Газові контракти з Росією: що на кону
      Наталя Ромашова 3613
      Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      сегодня , 08:50 Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      Світові Медіа 1482
      Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      19 сентября , 09:30 Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      6
      В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      сегодня , 07:56 В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      Ірина Вихрущ 7622
      Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня
      22 сентября , 22:00 Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня
      Блоги тижня 3509
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук