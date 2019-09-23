Не вижу причин, – министр культуры Бородянский об изменении языкового закона

Новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский не видит причин для внесения изменений в закон об украинском языке.

Есть закон о языке – и его надо выполнять, об этом сказал новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Общественному радио".

Знайте больше: Сохранят ли языковые квоты и запрет на российское ТВ: интервью с министром культуры Бородянским

"И я пока что не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", – подчеркнул он.

Бородянский также отметил, что всю жизнь общался на русском, хотя и родился в западной Украине. На украинский перешел, когда занял должность чиновника.

Постоянно разговариваю на украинском уже месяц – и мне нравится. Это такой период, когда я использую слова, которые забыл, я их раньше не использовал. Речь становится более яркой, я более качественно могу высказывать свое мнение, меня увлекает процесс овладения языковыми нюансами,

– рассказал он.

Министр также добавил, что не считает русскоязычных людей творцами "русского мира" и не хочет делить их по языковому принципу.

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" нардепы поддержали 25 апреля, а действовать он начал от 16 июля 2019 года. В нем говорится не о принудительной украинизации, а о том, что именно украинский язык является государственным.



Что предусматривает закон о языке/ Инфографика 24 канала