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      Не бачу причин, – міністр культури Бородянський про зміну мовного закону

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      Міністр культури Бородянський прокоментував можливість зміни мовного закону
      Міністр культури Бородянський прокоментував можливість зміни мовного закону / StarLight Media

      Новопризначений міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський не бачить причин для внесення змін до закону про українську мову.

      Є закон про мову – і його треба виконувати, про це сказав новопризначений міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю "Громадському радіо".

      Знайте більше: Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським

      "І я поки що не бачу причин, щоб анонсувати якісь зміни в цей закон", – наголосив він.

      Бородянський також зазначив, що все життя спілкувався російською, хоча і народився у Західні Україні, він все життя розмовляв російською мовою. На українську перейшов, коли зайняв посаду урядовця.

      Постійно розмовляю українською я вже місяць – і мені подобається. Це такий період, коли я використовую слова, які забув, я їх раніше не використовував. Мова стає більш яскравою, я більш якісно можу висловлювати свою думку, мене захоплює процес оволодіння мовними нюансами,
      – розповів він.

      Міністр також додав, що не вважає російськомовних людей творцями "русского мира" і не хоче ділити їх за мовним принципом.

      Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" нардепи підтримали 25 квітня, а діяти він почав від 16 липня 2019 року. У ньому мовиться не про примусову українізацію, а про те, що саме українська мова є державною.

      закон про мову
      Що передбачає закон про мову/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Міністерство культури, молоді та спорту мовне питання Українська мова Володимир Бородянський
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