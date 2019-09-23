Не бачу причин, – міністр культури Бородянський про зміну мовного закону
Новопризначений міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський не бачить причин для внесення змін до закону про українську мову.
Є закон про мову – і його треба виконувати, про це сказав новопризначений міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю "Громадському радіо".
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"І я поки що не бачу причин, щоб анонсувати якісь зміни в цей закон", – наголосив він.
Бородянський також зазначив, що все життя спілкувався російською, хоча і народився у Західні Україні, він все життя розмовляв російською мовою. На українську перейшов, коли зайняв посаду урядовця.
Постійно розмовляю українською я вже місяць – і мені подобається. Це такий період, коли я використовую слова, які забув, я їх раніше не використовував. Мова стає більш яскравою, я більш якісно можу висловлювати свою думку, мене захоплює процес оволодіння мовними нюансами,
– розповів він.
Міністр також додав, що не вважає російськомовних людей творцями "русского мира" і не хоче ділити їх за мовним принципом.
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" нардепи підтримали 25 квітня, а діяти він почав від 16 липня 2019 року. У ньому мовиться не про примусову українізацію, а про те, що саме українська мова є державною.