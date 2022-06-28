Возможность войны между Россией и Великобританией

По его словам, такая возможность маловероятна, но российский президент Владимир Путин хочет расширить войну против Украины до уровня конфликта между Россией и НАТО, однако речь идет прежде всего об агрессии РФ против Украины.

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Я не думаю, что до этого дойдет, и, очевидно, мы очень упорно работаем над тем, чтобы война не вышла за пределы Украины.

– сказал Джонсон.

По его словам, лидеры G7 на саммите согласились оказывать украинцам всю необходимую помощь, чтобы они получили стратегическое преимущество, которое поможет изменить ситуацию.

"Путин и Кремль попытаются расширить конфликт и скажут, что это что-то между НАТО и Россией. Это совсем не то. Речь идет о вторжении в независимую, суверенную страну. Речь идет о Западе и всех друзьях Украины, которые оказывают ей поддержку, необходимую им для защиты" , – заявил британский премьер.

Джонсон поддерживает Украину в войне против России

С начала полномасштабной войны России против Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже дважды был с визитом в Киеве. Он неоднократно выражал свою поддержку Украине и президенту Зеленскому. Также у проукраинской позиции есть все правительство страны. Это позволяет оказывать Украине значительную военную и финансовую поддержку.

Также Джонсон публично выступает призывами не дать победить Россию. Он написал колонку под названием "Мы никогда не будем в безопасности, если отвлечемся от доблестной Украины", в которой изложил свое видение четырех "жизненно важных шагов" для поддержки Украины в противостоянии российским оккупантам.

Также он заявлял, что Великобритания не должна позволять никому думать, что уступки Путину приведут "к чему-то кроме катастрофы", поскольку он воспримет это "как награду за необоснованную агрессию".

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