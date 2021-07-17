Мендель отметила, что присоединяется к команде еженедельной программы "Большая деолигархизация". О присоединении Мендель рассказывал и главный редактор новостной группы Юрий Сугак.

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Бывшая пресс-секретарь опубликовала совместное фото с Сугаком. Кроме того, она анонсировала, что дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" на канале "Украина24" будут транслировать 17 июля.

Обратите внимание! Канал входит в состав "Медиа группа Украина", что принадлежит "Систем Кэпитал Менеджемент" Ахметова.