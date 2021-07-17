Мендель зазначила, що долучається до команди щотижневої програми "Велика деолігархізація". Про приєднання Мендель розповідав і головний редактор новинної групи Юрій Сугак.

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