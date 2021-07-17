Мендель зазначила, що долучається до команди щотижневої програми "Велика деолігархізація". Про приєднання Мендель розповідав і головний редактор новинної групи Юрій Сугак.
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Колишня речниця опублікувала спільне фото із Сугаком. Крім того, вона анонсувала, що дебютну відеоколонку для "Великої деолігархізації" на каналі "Україна24" транслюватимуть 17 липня.
Попередній досвід Мендель
- Раніше прессекретарка виступила ведучою у випуску програми "Погляд з Банкової" на каналі для жителів окупованих територій "Дом". Тоді ж ЗМІ писали, що Мендель запускає своє телешоу.
- До слова, випуск із Мендель був присвячений дезінформації та соціальним послугам для українців по обидва боки розмежування.
- Однак виявилось, що Мендель не мала постійно вести програму. Ведучі змінювались.
Зауважимо, Мендель після свого звільнення заявила, що продовжить роботу в Офісі Президента. Вона стане радницею глави ОП Андрія Єрмака.