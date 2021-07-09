Про це вона сказала в ефірі одного з українських телеканалів. Указ про призначення Мендель радником глави ОП повинен з'явитися незабаром.

Важливо Відверта та скандальна: Мендель розповіла про свою майбутню книгу

Ексречниця Зеленського зауважила, що ще чекає на указ про своє звільнення. Вона зазначила, що указ може бути 9 липня, або вже на вихідних. Водночас вона не уточнила, чи буде працювати в штаті. Однак раніше ЗМІ припускали, що Мендель буде позаштатним радником Єрмака.

Кар'єра Мендель в ОП

Юлія Мендель стала прессекретарем президента Володимира Зеленського 3 червня 2019 року. На цій посаді вона пропрацювала до 30 квітня 2021-го.

Як заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, причиною відставки став занадто напружений робочий графік і хейт з боку її противників.

Після звільнення з посади Мендель написала книгу про свою роботу в Офісі президента і самоідентифікацію українців.