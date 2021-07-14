Серед причин, які призвели до цього, Мендель назвала погіршення здоров'я. Мовляв, навантаження у неї було значно більшим, ніж у будь-якого речника.

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Це дало знати. Я вже близько 3 місяців лікуюся. І думаю, що відновилася відсотків на 80,

– пояснила колишня речниця Зеленського.

Втім, це не єдине, що підштовхнуло її до звільнення. Коли почалося лікування, Мендель почала роздумувати над тим, куди рухатися далі. Вона стверджує, що зробила в Офісі Президента все, що планувала, зокрема – налагодила систему. "Мій послідовник, можливо, цього і не оцінить. Але точно знаю, що йому буде набагато легше", – вважає вона.

Тепер, як пояснила колишня прессекретарка президента, вона візьметься за міжнародні проєкти. Вони стосуватимуться "Азії та Європи, на стику бізнесу і політики". Крім цього, Мендель буде радницею очільника ОП Андрія Єрмака.

Хто замінив Мендель на посаді

Новим речником президента Зеленського став Сергій Никифоров. Ще до свого офіційного призначення він супроводжував українського лідера під час поїздки у Литву.

Никифоров розповів, що не співпрацював раніше з Мендель як журналіст. Водночас запевнив, що не повторюватиме так званих публічних "скандалів" своєї попередниці.