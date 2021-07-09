Попри це, речник зазначив, що раніше не співпрацював з Мендель як журналіст. Він наголосив, що не має зауважень до колишньої прессекретарки.

До речі Хто такий Сергій Никифоров: що відомо про нового прессекретаря Зеленського

Те, що у неї (Мендель – 24 канал) були публічні такі, як би сказати...Ну, не будемо називати їх скандалами...Я спробую їх не повторювати,

– сказав Никифоров.

Що Никифоров думає про книгу Мендель

Речник зазначив, що не читатиме книгу Мендель, оскільки не має достатньо часу для цього. Він додав, що експрессекретарка анонсувала, що насправді там не буде серйозних скандалів чи секретів.

"Вважаю, що нам нічого коментувати не доведеться. Все ж таки дочекаємось, поки книга вийде", – додав Никифоров.

Зверніть увагу! Зеленський вже підписав указ про призначення Никифорова. До слова, раніше журналіст був ведучим одного з українських телеканалів, що належить до медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова.

Дивіться відео брифінгу Никифорова:

Гучні інциденти під час роботи Мендель речницею: коротко

Мендель обіймала посаду прессекретарки Зеленського з 3 червня 2019 року. Під час роботи прессекретарка потрапляла у низку скандалів та курйозів.

Наприклад, наприкінці вересня 2019 року Юлія Мендель відштовхнула журналіста "Схем" Сергія Андрушка, коли Зеленський та тодішній голова ОП Андрій Богдан приїхали під будівлю Вищого антикорупційного суду.

У квітні речниця зробила заяву, мовляв, в Україні є своя російська мова. Користувачі мережі обурились через таке висловлювання.

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