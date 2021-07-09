Несмотря на это, спикер отметил, что ранее не сотрудничал с Мендель как журналист. Он подчеркнул, что не имеет замечаний к бывшему пресс-секретарю.
Кстати Кто такой Сергей Никифоров: что известно о новом прессекретаря Зеленского
То, что у нее были публичные такие, как бы сказать… Ну, не будем называть их скандалами...Я попробую их не повторять,
– сказал Никифоров.
Что Никифоров думает о книге Мендель
Спикер отметил, что не будет читать книгу Мендель, поскольку не имеет достаточно времени для этого. Он добавил, что бывшая пресс-секретарь анонсировала, что на самом деле там не будет серьезных скандалов или секретов.
"Считаю, что нам ничего комментировать не придется. Все же дождемся, пока книга выйдет", – добавил Никифоров.
Смотрите видео брифинга Никифорова:
Громкие инциденты во время работы Мендель спикером: кратко
- Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского с 3 июня 2019 года. Во время работы попадала в череду скандалов и курьезов.
- Например, в конце сентября 2019 года Юлия Мендель оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда Зеленский и действующий глава ОП Андрей Богдан приехали под здание Высшего антикоррупционного суда.
- В апреле пресс-секретарь сделала заявление, мол, в Украине есть свой русский язык. Пользователи сети возмутились из-за такого высказывания.
- Когда Мендель сообщала о COVID-19 у Зеленского, допустила ошибку. Написала: "К сожалению... Президент чувствует себя хорошо". Однако впоследствии пресс-секретарь исправила сообщение.