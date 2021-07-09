Несмотря на это, спикер отметил, что ранее не сотрудничал с Мендель как журналист. Он подчеркнул, что не имеет замечаний к бывшему пресс-секретарю.

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То, что у нее были публичные такие, как бы сказать… Ну, не будем называть их скандалами...Я попробую их не повторять,

– сказал Никифоров.

Что Никифоров думает о книге Мендель

Спикер отметил, что не будет читать книгу Мендель, поскольку не имеет достаточно времени для этого. Он добавил, что бывшая пресс-секретарь анонсировала, что на самом деле там не будет серьезных скандалов или секретов.

"Считаю, что нам ничего комментировать не придется. Все же дождемся, пока книга выйдет", – добавил Никифоров.

Обратите внимание! Зеленский уже подписал указ о назначении Никифорова. К слову, ранее журналист был ведущим одного из украинских телеканалов, который относится к медиахолдингу олигарха Рината Ахметова.

Смотрите видео брифинга Никифорова:

Громкие инциденты во время работы Мендель спикером: кратко