Его раненого передали волонтерам украинские военные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на зоозащитницу Веронику Конькову в Facebook.

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В Днепре спасли пустельгу, столкнувшуюся с российским дроном

Хищная птица решилась атаковать вражеский беспилотник, чтобы защитить свою территорию, однако получила повреждения: металл оказался сильнее. У Шрайка сломано правое плечо.

Теперь начинается, на мой взгляд, самый сложный этап, потому что перелом был не очень свежий, и понадобится, скорее всего, много времени и усилий, чтобы кости срослись,

– написала волонтерка.

Военные, которые стали свидетелями инцидента, не оставили птицу в беде. Сначала забрали его к себе, а затем эвакуировали в безопасную зону, передав под опеку волонтеров.

"Этот отважный пустельга справедливо решил, что российским дронам не место на нашей (и его личной) территории, и атаковал один из них. К сожалению, железо было крепче живой птицы, и он получил перелом правого плеча", – написала Вероника Конькова.

Напомним, в Киевской области во время обстрела погиб маленький лосенок в Центре спасения диких животных из-за взрывной волны, которая повредила здание.