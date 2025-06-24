О потере маленькой жизни 24 Канал пишет со ссылкой на Wild Animals Rescue Center.

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Российский обстрел убил лося в Киевской области

В Wild Animals Rescue Center находился раненый маленький лось, которого удалось спасти из дикой природы после того, как на него, вероятно, напали собаки. Животное имело травму и лишь несколько дней назад смогло снова ходить самостоятельно. Зоозащитники дали ему второй шанс на жизнь и лечили более 10 дней, делали ему капельницы и принудительно кормили. Однако во время российской атаки в ночь на 23 июня лось сильно испугался и погиб.

Центр в Киевской области, где помогали животным, получил повреждения из-за мощной взрывной волны. Там были выбиты окна, животные травмировались, ведь бились о решетки вольеров. У лосенка сердце не вытерло шока и остановилось.

Несмотря на все наши усилия, этой маленькой жизни больше нет,

– сообщили волонтеры.

Зоозащитники боролись за жизнь лосенка: смотрите видео

От действий российских военных и войны пострадало невинное животное и такой случай не единичный.

Так в приюте Gostomel Shelter от испуга во время массированной атаки по Киеву, состоявшейся 17 июня, умерла собака Голди. Она погибла в результате испуга от обстрелов. Животное потеряло сознание и, к сожалению, больше не проснулась. Владельцы говорят, что Голди была известной собакой и амбассадоркой приюта. Ее очень любили люди, а она отвечала им своей лаской.

В Чернобыльской зоне редкая лошадь Пржевальского подорвалась на мине. Он проходил по местам в лесу, где раньше были базы российских оккупантов.

Но есть и счастливые истории. 23 июня в Киеве спасли кота, который провел под обломками 10 часов. Он был напуган взрывом и падением обломков дома, но чудом остался жив.