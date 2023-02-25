Боррель в интервью "Настоящему времени" заявил, что россияне также страдают от войны. Он говорит, что нужно думать, кто будет представлять Россию потом.

Кстати говоря Большое наступление России угасло, когда будет контрнаступать Киев: Данилов рассказал детали

Россия не исчезнет. Россия – великий народ. Мы ничего не имеем против россиян, они тоже страдают от этой войны, они теряют жизнь,

– сказал дипломат.

Он добавил, что россияне теряют экономические возможности и благополучие. Поэтому, по его словам, нужно работать, чтобы восстановить мир и безопасность в Европе.

Реакция Данилова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил, что означает подобная позиция. По сути это снятие ответственности с россиян.

К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что "Россия – великий народ" – это приглашение продолжать убийства,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, что Путин – олицетворение этого народа, пока восстание не докажет другое. Следует четко осознавать, что россияне несут ответственность за войну.

Данилов подчеркнул, что такие сигналы – проявление слабости и стимул для преступлений.