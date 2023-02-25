Боррель в інтерв'ю "Настоящему времени" заявив, нібито росіяни також страждають від війни. Він каже, що треба думати, хто представлятиме Росію опісля.

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Росія не зникне. Росія – великий народ. Ми нічого не маємо проти росіян, вони також страждають від цієї війни, вони втрачають життя,

– сказав дипломат.

Він додав, що росіяни втрачають економічні можливості та добробут. Тому, за його словами, потрібно працювати, аби відновити мир і безпеку в Європі.

Реакція Данілова

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов пояснив, що означає така позиція. По суті, це зняття відповідальності з росіян.

На жаль, позиція шанованого європолітика, що "Росія – великий народ" – це запрошення продовжувати вбивства,

– наголосив Данілов.

Він додав, що Путін – уособлення цього народу, поки повстання не доведе інше. Потрібно чітко усвідомлювати, що росіяни несуть відповідальність за війну.

Данілов наголосив, що такі сигнали – прояв слабкості та стимул для злочинів.